L'ultimo 25 aprile del partigiano Aiace

Era in corteo anche lui, la settimana scorsa. Ma questo 25 aprile è anche stato l'ultimo, per il partigiano Aiace. È morto Libero Traversa, 89 anni, uno degli ultimi testimoni della Liberazione di Milano. Componente del Comitato provinciale dell'Anpi, Traversa era presidente onorario della sezione 25 Aprile. Nel 1944, a 14 anni, entrò a far parte della Brigata Giustizia e Libertà Rosselli. Il giorno di piazzale Loreto era di guardia al tribunale. Dopo la guerra ha ricoperto numerosi incarichi nel Pci: addetto stampa della Camera del Lavoro negli anni 50 e consigliere provinciale negli anni 70. Dopo lo scioglimento del partito è entrato in Rifondazione e poi nei Comunisti italiani. Nel 2007 ha ricevuto l'Ambrogino d'oro. «Partigiano, politico, giornalista, scrittore e poeta - si legge nelle motivazioni - ha dedicato la sua vita a Milano e alla sua crescita civile».

