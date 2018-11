L'Udinese pensa all'ex ct Prandelli

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Ampia fiducia in Ivan Juric». Questa è stata la scelta di Enrico Preziosi. Proprio quando il Genoa sembrava alla vigilia di un nuovo ribaltone in panchina dopo la cacciata di Davide Ballardini, il presidente ha deciso di considerare gli episodi anche sfortunati che, al di là del crollo con l'Inter, hanno portato alle sconfitte nel recupero con il Milan (gol di Romagnoli al 91' dopo errore del portiere Radu) e nel match di sabato con il Napoli (autorete di Biraschi all'86' nel pantano di Marassi). L'allenatore croato avrà almeno un'altra possibilità. Non una qualunque: il derby con la Sampdoria di domenica 25 novembre. L'ultima sua stracittadina fu da incubo: sconfitta 2-0 ed esonero, poco più di 12 mesi fa.Sotto la Lanterna congelati così i nomi di Igor Tudor e Davide Nicola. Quest'ultimo è dato adesso in pole per avvicendare all'Udinese Julio Velazquez, con l'ex ct azzurro Cesare Prandelli come opzione alternativa. Le valutazioni annunciate dalla dirigenza friulana domenica dopo il ko di Empoli non si sono ancora concluse. «Sono usciti tanti numi ma noni siamo ancora in fase di valutazione», conferma il dt Daniele Pradè.(M.Sar.)