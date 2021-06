L'Ucraina di Sheva va ko (0-1): sabato a Wembley agli azzurri tocca l'Austria

Sarà l'Austria di Franco Foda, il tecnico tedesco di origini italiane, a sfidare l'Italia negli ottavi di finale dei campionati Europei, match in programma sabato sera alle 21 allo stadio di Wembley a Londra. All'Arena Nazionale di Bucarest i biancorossi superano 1-0 l'Ucraina dell'ex milanista Sheva (con Tassotti suo vice) in un incontro della terza giornata del gruppo C, chiudendo al secondo posto il girone. A decidere la partita il gol di Baumgartner al 21' della prima frazione.

Successo meritato per la Nazionale austriaca, che dopo aver realizzato il gol del vantaggio, non ha mai sofferto il ritorno degli ucraini, che non si sono mai resi realmente pericolosi.

Nella classifica del gruppo l'Olanda chiude a punteggio pieno con 9 punti, segue l'Austria con 6, poi l'Ucraina, che spera di essere ripescata tra le migliori terze, a quota 3. Fanalino di cosa la Macedonia a zero punti.

Ad Amesterdam, appunto, l'Olanda chiude in vetta e a punteggio pieno il gruppo C dei campionati europei. Alla Johan Cruijff Arena gli orange battono 3-0 la Macedonia del Nord grazie alla rete di Depay al 24' e alla doppietta di Wijnaldum, a segno al 51' e al 58'. I macedoni lasciano la rassegna continentale incassando il terzo ko di fila e dando l'addio al capitano, il genoano Pandev, che ha giocato l'ultima partita con la propria Nazionale.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA