L'ottimismo di Bonini: «Juve in crisi? Alla distanza Allegri farà la differenza»

Massimo Bonini ha legato il suo nome alla Juventus. Classe 1959, ha giocato con la maglia della Vecchia Signora dal 1981 al 1988, vincendo tutto a livello di club. Il sammarinese, premiato al Premio Fair Play, ha ancora un debole per i colori bianconeri.

Partenza negativa a parte, che Juve sarà in questa stagione?

«Vedo che stanno cercando di realizzare un ricambio generazionale. Non è facile per nessuno, ci sono meno soldi in giro, bisogna avere pazienza».

Dopo due partite, un solo punto. E domani il Napoli?

«Credo che, alla fine, la Juventus verrà fuori. Ripeto, hanno cambiato molto, ci vuole un po' più di pazienza».

Non c'è più un uomo da 30 gol stagionali come CR7, però.

«Sarà importante saper distribuire i gol su altri giocatori, in particolare sui centrocampisti. L'importante è che si crei un gruppo vero. Noi lo eravamo. Dico sempre che noi vincevamo la domenica ma durante gli allenamenti che erano delle vere battaglie».

Che serie A si aspetta?

«Sarà un campionato equilibrato. Ci sono cinque/sei squadre che possono giocarselo. Mi piace il Milan. Pioli ha creato una grande mentalità. Giocano bene, non hanno paura. Certamente l'Inter è forte ma non si possono dimenticare Lazio, Atalanta, Roma e, ovviamente Juventus».

Serie A con sempre meno top player, preoccupato?

«Abbiamo vinto gli Europei, quindi di giocatori interessanti ce ne sono. Bisogna puntare su di loro, dargli spazio».

La Juventus ha deciso di puntare su Locatelli.

«Ha fatto benissimo, giocatore completo che sa far tutto, anche gol. Anche perché, soprattutto alla Juventus, lo zoccolo duro degli italiani è sempre stato molto forte e ha fatto sempre la differenza. Penso a Raspadori che mi ricorda un po' Paolo Rossi».

Segue ancora il calcio dal vivo?

«Oggi andare a vedere una partita di calcio è uno spettacolo. Quello che c'è attorno è stupendo. Ai miei tempi, quando c'era una pozzanghera in campo, noi ci andavamo sempre subito durante il riscaldamento. Oggi i ragazzi evitano la pozzanghera per non sporcarsi gli scarpini. E' cambiato tutto ma il calcio resta bellissimo».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

