l'osservatorio

Milano, città leader in Italia e in Europa. È la fotografia scattata dall'Osservatorio Milano, presentata ieri dal sindaco Giuseppe Sala e dal presidente di Assolombarda Carlo Bonomi: il capoluogo attrae investitori stranieri, talenti e turisti molto di più rispetto le altri metropoli europee ed è al secondo posto nella classifica della «migliore città per il tempo libero», grazie alle offerte culturali. Due però i dati negativi: quello relativo alla capacità di integrare i giovani nel mercato del lavoro e il tasso di occupazione femminile. E' comunque soddisfatto Sala, perché il Modello Milano regge: «Milano - ha spiegato è una locomotiva per il Paese oltre a guardare all'estero, infatti, il 30% degli investimenti stranieri arrivano qui. Noi siamo ben felici di avere un ruolo attivo sul futuro dell'Italia ha proseguito - ma vorremo avere un riconoscimento di questo». Il riferimento è al nuovo governo giallo-verde-giallo. «Vuole valorizzare il ruolo di Milano oppure no?», si domanda il sindaco, per poi concludere: «La vediamo in maniera diversa su tante cose, è certo, ma è altrettanto certo che ci sarebbe molto su cui lavorare assieme». (S.Rom.)