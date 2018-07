L'Ordine dei medici parte civile nel processo contro Confalonieri

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Ordine dei medici si è costituito parte civile contro Norberto Confalonieri e punta al riconoscimento di eventuali danni causati dall'ex primario del Gatano Pini-Cto, finito a processo per corruzione perché avrebbe impiantato protesi di due multinazionali in cambio di denaro. Il chirurgo è accusato anche di lesioni, due dolose e una colposa, a danno dei pazienti.Il suo difensore, l'avvocato Domenico Pulitanò, nella scorsa udienza aveva chiesto l'esclusione dal processo dell'organismo di rappresentanza dei camici bianchi. E Confalonieri si era detto amareggiato che «dopo 40 anni di lavoro» il suo ordine professionale gli chiedesse i danni come il Pini-Cto, che si è costituito anch'esso parte civile. I giudici hanno anche citato come responsabile civile la multinazionale sanitaria Johnson&Johnson. Tra gli imputati figurano infatti due dipendenti dell'azienda che avrebbe sponsorizzato il chirurgo insieme alla B.Braun. Il processo, dopo la pausa estiva, riprenderà il 17 ottobre, con le questioni preliminari.(A.Cal.)riproduzione riservata ®