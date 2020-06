Promessa mantenuta. Nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Sala lo aveva annunciato. «I milanesi si sono comportati bene nel consumo di alcol all'aperto, potrei tornare sui miei passi». Detto fatto. «Ieri in Prefettura abbiamo visto l'ordinanza che prevede il divieto di asporto di alcolici dalle 19 in poi perché la reazione che c'è stata da parte della città alle indicazioni per il distanziamento e per l'uso delle mascherine è stata ottima», ha spiegato la vicesindaca e assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo, durante il Consiglio comunale video parlando della sospensione dell'ordinanza emessa per impedire assembramenti nei luoghi della movida, davanti a bar e locali. Da ieri sera revocata l'ordinanza, l'alcol si può consumare anche camminando o in piedi all'aperto e non solo seduti ai tavolini. (G.Mig.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 05:01

