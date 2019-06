L'opposizione fa muro in aula 576 emendamenti

Centrodestra alla guerra. Sono 576 gli emendamenti (di cui una decina della maggioranza) contro la manovra del trasporto pubblico, approdata in consiglio comunale giovedì scorso che riguarda l'aumento del biglietto giornaliero Atm da 1.50 a 2 euro. Ieri, la discussione è entrata nel vivo, pur votando solamente tre emendamenti: per arrivare all'ok il prima possibile, quindi, procedere al rincaro il 15 luglio, si procede a tappe forzate. Oggi, si ritorna in aula alle 14,30, (forse mercoledì) e giovedì si ripete la maratona. La speranza è di arrivare settimana prossima a buon punto. «Ma la strada è davvero in salita», conferma il verde dem Calo Monguzzi che lancio un appello alle minoranze: «Ora stiamo approvando le agevolazioni che fanno del bene, usate il buon senso». Il centrosinistra è compatto e in aula si lavora ad oltranza, con le forze politiche pronte a dormire, di notte, sui banchi. L'obiettivo è chiudere a fine mese.

(S.Rom.)

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

