L'ONOREFICENZA

Sono 177 i nomi in corsa per gli Ambrogini 2019 che saranno conferiti dal sindaco nella consueta cerimonia del 7 dicembre.

Tra questi, 108 sono persone fisiche di cui 28 donne, quattro delle quali alla memoria, e 80 uomini, 14 alla memoria. Sessantanove le proposte di soggetti collettivi (associazioni, imprese, gruppi).

Tra i candidati, lo scrittore vincitore dello Strega Antonio Scurati, proposto da Elena Buscemi del Pd. I democratici e Alessandro De Chirico di Forza Italia hanno proposto l'Ambrogino alla memoria per Filippo Penati, ex presidente Provincia morto da poco, mentre Fratelli d'Italia e la Lega hanno proposto, sempre alla memoria, il nome di Giorgio Squinzi, imprenditore ed ex presidente Confindustria. E ancora, il Pd con Carlo Monguzzi propone Richy Gianco e il progetto Alimenta l'amore di Coop Lombardia, mentre Alessandro Giungi ha portato il nome dell'Associazione nazionale Marinai d'Italia-gruppo Milano. Forza Italia propone la star italiana del basket, Danilo Gallinari, per la band Le Vibrazioni, e per Mahmood, vincitore di Sanremo. E anche per Giuseppe Meazza, a cui è dedicato lo stadio della città, per quello alla memoria.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

