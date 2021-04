Milano e la Lombardia diventano gialle oggi con l'onda Covid che migliora. Tanto da contare in 24 ore, dopo giorni neri, 39 morti a fronte di circa 70 e più delle giornate precedenti. Ieri, sono stati stabili i ricoverati nelle terapie intensive e ancora in calo negli altri reparti.

Altro segnale positivo, la diminuzione dei decessi: la speranza è che il trend dei morti - al ribasso nelle ultime 72 ore - sia confermato. A fronte di 39.982 i tamponi processati (50.456 di sabato) i nuovi casi positivi sono stati 1.967, con un tasso di positività del 5% (sabato del 4,5%, venerdì del 4,9%). Meno uno i pazienti nelle rianimazioni, sabato meno 33 (610 ancora ricoverati in tutto); meno 164 i degenti negli altri reparti (sabato meno 134). I dimessi e i guariti sono stati 1.399 (in totale 705.138). Sul fronte delle vittime, ieri, sono state 39 (il giorno prima 49), per un totale di 32.657 lombardi che hanno perso la vita per il Covid da inizio della pandemia. Sono migliorati anche i nuovi contagiati a Milano e provincia: sono stati 672 (sabato, invece, erano 757).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

