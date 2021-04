Da oggi possono prenotare il vaccino anti-Covid anche tutti i lombardi tra 65 e 69 anni. Un'altra fascia di cittadini possono assicurarsi il prezioso farmaco. «È vero che c'è stata una partenza lenta della campagna vaccinale, ma poi siamo riusciti dare una fortissima accelerazione, infatti, ad oggi, abbiamo somministrato più di due milioni e trecentomila vaccini», ha dichiarato l'assessora al Welfare Letizia Moratti, anche lei è in attesa di ricevere la prima dose. «L'obiettivo per la settimana che inizia è arrivare a 68mila iniezioni al giorno, 100mila quella successiva», ha aggiunto. Così da aumentare gli immunizzati e prepararsi alla ripresa graduale del 26 aprile.

Intanto, l'onda Covid in Lombardia migliora. Ieri si è registrato ancora un calo di ricoveri in terapia intensiva (-1), negli altri reparti (-186) e di decessi, che tuttavia sono ancora tanti: 64 (74 sabato), per un totale di 32.284 dall'inizio della pandemia. A fronte di 25.303 tamponi, sono 1782 i nuovi positivi, con un tasso del 5,2%. Sono 599 i nuovi casi in provincia di Milano, di cui 213 in città.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA