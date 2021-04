L'ONDA COVID

Nelle ultime 24 ore diminuiscono di un terzo i nuovi positivi in Lombardia, dato su cui influisce però il crollo fisiologico dei tamponi effettuati a causa del lungo ponte pasquale. Sono 1358 casi (contro i 3003 di domenica) certificati da appena 17.340 test, che il giorno precedente erano stati invece 41.537. E con meno rilievi aumenta la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore è risalita a 7,8%, dopo il 7,2% di domenica e il 7,1% di sabato. Sempre alto il numero dei decessi: ieri le vittime del Covid sono state 81.

Tornano ad aumentare i ricoveri in ospedale: ieri +4, dopo i -38 di domenica. I pazienti in terapia intensiva sono invece diminuiti di sei unità: oggi nei i letti occupati in Rianimazione sono 858. Nuovi positivi in calo anche in provincia di Milano: 4118 in 24 ore.(S.Rom.)

