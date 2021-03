L'ONDA COVID

Centro di Milano deserto, poca gente anche nei parchi. L'effetto della zona rossa in città si vede e comincia anche a leggersi nei dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Si stabilizzano i dati del contagio in Lombardia: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi 4003, in calo rispetto a sabato (+4810) ma individuati da un numero di tamponi inferiori: 46.150 contro i 56.383. Ma resta sostanzialmente invariata la percentuale dei positivi in rapporto ai test: 8,6% ieri, mentre sabato era 8,5% e 8,4% venerdì.

Resta purtroppo alto il numero dei decessi: 90 nelle ultime 24 ore. I ricoveri in ospedale sono 35 in più, e crescono anche i ricoveri in terapia intensiva: 15 in più. In leggero calo, per effetto del minor numero di tamponi eseguiti, anche i nuovi contagiati tra Milano e provincia: 1094 (sabato +1335).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA