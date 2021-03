Sono i due dati che più allarmano: i ricoverati nelle terapie intensive che, in Lombardia, sono arrivati ieri sopra la soglia dei 700, ovvero 714. E i decessi: altri 61 (66 il giorno prima) con le vittime, dall'inizio della pandemia, a quota 29.200 nella Regione che oggi ritorna in semi-lockdown, a un anno di distanza dal primo.

L'onda Covid non frena: ieri, a fronte di 45.013 tamponi (59.378 il giorno prima) i nuovi casi sono stati 4334 (5809 sabato), per un tasso di positività del 9,6% (9,8 sabato, 10,4 venerdì). Aumentano i degenti nelle rianimazioni (+20) e restano quasi invariati negli altri reparti (+9) per un totale di 6077. La provincia di Milano è la più colpito con 1231 nuovi positivi, di cui 515 a Milano città; a seguire Brescia (1048).

I numeri confermano la necessità della stretta: chiudono tutte le scuole (anche nidi), i bar e i ristoranti (solo l'asporto fino le 18) e le attività non essenziale; vietate le visite a parenti e amici; uscire dal proprio Comune, all'interno del quale occorre l'autocertificazione. Si esce di casa solo per lavoro, salute e motivi urgenti.(S.Rom.)

Lunedì 15 Marzo 2021

