L'ONDA COVID

Continua la preoccupante ascesa del tasso di positività in Lombardia: la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati (che ieri sono stati 33.148) sale a 7,5%: sabato era 6,8%, venerdì 7,1%. I nuovi casi sono 2514, nella provincia di Milano 659. Nelle ultime 24 ore le vittime sono 50. I ricoveri in ospedale sono 3741 (+19, sabato -11), in terapia intensiva 386 (+4, il giorno precedente +9), mentre in un giorno i guariti e i dimessi sono stati 784: la metà rispetto a sabato.

Sul fronte vaccinale, sono state 9053 le iniezioni anti Covid effettuate sabat in tutte le Ats lombarde. In particolare sono stati 3009 gli anziani vaccinati: 2955 hanno ricevuto la prima dose, 54 la seconda, mentre le vaccinazioni degli under 80 sono state 6044. «Il nostro obiettivo è vaccinare tutti entro giugno. Se ci diminuiscono le forniture sarà difficile mantenere questo impegno» ha detto ieri l'assessora al Welfare Letizia Moratti, riferendosi ai tagli della fornitura di Astrazeneca.

