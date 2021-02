L'ONDA COVID

In Lombardia aumentano le vittime del Covid nelle ultime 24 ore (55 ieri, 51 il giorno prima) ma diminuiscono i nuovi positivi, certificati dal doppio dei tamponi rispetto a lunedì: ieri i casi sono stati 1625 (erano 895 il giorno precedente), e il tasso di contagio torna a scendere: 5,5%, dopo il 6,4% registrato lunedì. Aumentano però i ricoveri nei reparti Covid: +62 ieri, quasi il triplo rispetto alle 24 ore precedenti. Stabili le terapie intensive: un solo caso in più. Crollano anche le guarigioni giornaliere: ieri +905, contro il +3310 di lunedì. In leggero aumento i nuovi positivi nella Città metropolitana: +351. A Milano città i nuovi casi sono 168 (erano 164 lunedì).

Sul fronte lotta al virus, oggi nel centro vaccinale del Policlinico parte la vaccinazione dei primi medici e odontoiatri liberi professionisti di Milano. «Una buona notizia - dice il presidente dell'Ordine di Milano Roberto Carlo Rossi - Il medico e l'odontoiatra assistono quotidianamente i malati e per la loro professione possono essere loro stessi super diffusori del virus».

