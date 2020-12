L'ONDA COVID

Finito l'effetto weekend, i nuovi casi certificati da tampone tornano a volare sopra i duemila. Secondo il bollettino della Regione, i casi di ieri sono 2278, dopo i 950 del giorno precedente. Ma i tamponi eseguiti sono triplicati in 24 ore, quindi continua la discesa della percentuale tra positivi e test: ora è del 7,1%, dopo 8,9 di lunedì e l'8% di domenica. Il dato che sfugge a ogni lettura e continua a restare alto è quello delle vittime: 92 quelli registrati nelle ultime 24 ore il totale in Lombardia da inizio pandemia è di 24.512 decessi), dopo i 41 di lunedì.

Calano i ricoverati in terapia intensiva, 21 meno di lunedì, per un totale di 540 pazienti, ma la discesa continua dei ricoveri ha subito in 24 ore una brusca frenata: ieri -58 pazienti, dimezzati rispetto a lunedì (-109): il totale è di 4290 pazienti. Sono invece 2356 i guariti/dimessi.

Nel Città Metropolitana la curva del Covid è congelata: tra Milano e hinterland i nuovi casi sono 462 in 24 ore (426 il giorno prima). Ma a Milano città la discesa continua: 69 casi in 24 ore, dopo i 173 di lunedì.



