L'ONDA COVID

Aumentano i positivi e i decessi a 48 ore dall'esame che potrebbe portare la Lombardia nella zona gialla. Le vittime sono più che raddoppiate rispetto al giorno precedente: ieri sono morti 128 pazienti, contro i 56 del giorno prima. E a fronte di un numero stabile di tamponi (ieri 16.276, lunedì 16.757), nella regione crescono anche i nuovi casi: 1656, contro i 1562 del giorno precedente. Torna a salire la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati: 10,1 % (lunedì era del 9,3%, domenica del 9,2%). Decisa la flessione dei ricoveri in ospedale nei reparti Covid: ieri -175, il giorno prima -10). Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva: -14. I guariti e dimessi sono 5699 in 24 ore.

I nuovi casi sono in caduta anche a Milano e Hinterland: nella Città Metropolitana sono risultate positive nelle ultime 24 ore 420 persone, contro le 441 di lunedì. Una flessione che rispecchia anche i numeri di Milano città: 124 nuovi casi, contro i 181 del giorno precedente.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

