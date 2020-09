L'ONDA COVID

In leggero calo i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Ieri sono stati 216, contro i 256 di sabato. Ma il calo riflette anche il numero minore di tamponi effettuati: ieri sono stati 16.567, mentre sabato erano stati 19.137: il rapporto resta costante, 1,3%. Dei nuovi casi, 38 sono debolmente positivi e 2 sono stati individuati dai test sierologici. Le vittime in 24 ore sono state cinque, contro i quattro morti del giorno precedente: ora il totale nella regione è salito da inizio pandemia a 16.946. I ricoveri in ospedale sono dieci in meno rispetto a sabato, in terapia intensiva restano 31 pazienti (uno in più in 24 ore). In decisa flessione il numero dei dimessi/guariti in un giorno: ieri sono stati 61, il giorno prima erano stati 336.

C'è un leggero aumento dei positivi anche in provincia di Milano: ieri 99, contro i 92 di sabato. Più della metà dei nuovi casi - 56 - sono stati registrati in Milano città: uno meno del giorno precedente. Tra le altre province, Brescia fa registrare 20 nuovi casi, 6 Bergamo 15.777 (+6), 24 Monza e Brianza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA