L'ONDA COVID

Ancora in salita per il terzo ghiorno di fila il numero dei nuovi casi a Milano. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi certificati nella provincia sono stati 96: il giorno precedente erano stati 76, lunedì si erano fermati a 27. Male anche il capoluogo: ieri i nuovi positivi sono stati 71, in crescita rispetto a martedì (erano 47, e solo 7 lunedì).

I numeri sono in crescita anche in Lombardia, certificati però da un numero maggiore di tamponi (ieri 22.805, martedì 14.808) che fa scendere il rapporto tra positivi e tamponi da 1,22% a 0,85%. Nella regione i casi delle ultime 24 ore sono stati 196, contro i 182 di martedì e i 90 di lunedì. Dei nuovi contagiati, 29 sono debolmente positivi e 6 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Un dato positivo nelle ultime 24 ore: in Lombardia non ci sono state vittime. I ricoveri in ospedale sono 308 (+14), in terapia intensiva 33 (-1), mentre i guariti e i dimessi in una giornata sono stati è di 119: anche qui un dato peggiore rispetto al giorno prima, quando il numero era 229.

