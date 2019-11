L'ombra di Ibra su Piatek

Luca Uccello

MILANO - Dopo il primo incontro a Casa Milan, il club rossonero ha deciso di avanzare la sua prima offerta a Mino Raiola con l'obiettivo di avere già a dicembre Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Un caro affare ma necessario se si vuole provare a tornare in Europa. Maldini e Boban lo vogliono subito in Italia, in campo ad allenarsi, a spingere la squadra, i giovani a fare meglio. Ibra servirà anche a questo. Un leader forte, indiscusso, quello che manca al Milan di oggi. Serve un trascinatore per tutti e non solo per sei mesi. La dirigenza attuale si gioca una carta importante, forse l'ultima a propria disposizione per cambiare una stagione finora deludente per le aspettative dei tifosi e della proprietà americana. Presente e futuro con una certezza: contro il Napoli Stefano Pioli si affiderà ancora una volta a Piatek. rigenerato dalla sua Polonia ma anche infastidito dalle voci del possibile arrivo al Milan dello svedese corteggiato anche da Napoli e Mihajlovic, che vanta un rapporto diretto con il giocatore. Lo vogliono tutti, non lo vuole Piatek. Perché se Ibrahimovic tornasse a Milano lo farebbe solo per giocare. Troppo ingombrante la sua figura nonostante i 38 anni di età. Carattere forte e quella sfacciataggine che metterebbe in difficoltà chiunque, anche il Pistolero, figuriamoci Leao.

Giusto chiedersi che fine farà Piatek dato di ritorno a Genova qualche settimana fa quando l'attaccante era ancora in piena crisi, quando non riusciva più a sparare un solo colpo. La crisi non è del tutto passata e la volontà del Milan di puntare su un altro attaccante certamente non potrebbe che far male al giocatore, che potrebbe decidere di cambiare aria a gennaio. Il rischio c'è, come quello di perdere Leao. Ma un attaccante dovrà andare via e non è certo Ante Rebic il candidato, anche per ragioni di convenienza con l'Eintracht Francoforte per lo scambio di prestiti biennale con Andrè Silva che in Bundesliga sta segnando: sta facendo quello che non riusciva a fare nel nostro campionato. Insomma, l'affare piace ma ha anche risvolti negativi.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

