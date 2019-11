L'Olimpia vuole ingranare la sesta

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia torna in campo per un nuovo impegno in Eurolega. Stasera (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport Player), Milano ospita al Forum il Vitoria Baskonia. La squadra di coach Messina sta attraversando un momento d'oro, soprattutto in Europa dove è reduce da cinque vittorie consecutive (5-1 il record dei biancorossi).

L'obiettivo è continuare a macinare successi per avvicinarsi sempre più alle Final Eight di Eurolega, uno degli obiettivi della stagione dell'Olimpia.

Da notare che i precedenti tra le due formazioni sono in perfetta parità (3-3). «Affrontiamo una squadra che è reduce da una vittoria importante contro il Bayern Monaco, una squadra fisica che ha un giocatore come Toko Shengelia che è stato due volte MVP della settimana. Le qualità principali del Vitoria sono la difesa aggressiva e il ritmo, inoltre è una squadra temibile nel tiro da tre. Per noi si tratta di una partita complessa, anche perché affrontiamo un'avversaria diretta nell'ottica di inseguire un posto nei playoff», le parole di coach Messina.

Sarà una gara speciale per Scola che ha giocato con la casacca del Vitoria Baskonia per sette stagioni, conquistando ben tre Final Four di Eurolega: «Sarà importante approcciare la gara nel modo giusto. Sarà una sfida piena di emozioni per me ma non è la prima volta che gioco contro una squadra dove sono stato», confida il navigato argentino.

Tanta attesa per vedere all'opera anche Rodriguez, sempre più leader dell'Olimpia (appena votato miglior giocatore del mese in Eurolega).

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

