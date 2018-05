L'Olimpia vola in semifinale

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Missione compiuta. Dopo aver vinto le prime due sfide al Forum, l'Olimpia si aggiudica anche gara 3 al PalaDesio (74-65 il finale), conquistando così il pass per le semifinali scudetto con un secco 3-0 nella serie.Oltre ad un Goudelock (nella foto) sontuoso in attacco (24 punti, 6/9 da tre), prestazioni di grande sostanza di Gudaitis (10 punti) e Bertans (11 punti). Dall'altra parte non basta un Culpepper indemoniato (18 punti). Inizio nel segno dell'equilibrio. A inizio secondo periodo, grazie ad un super Gudaitis e alle triple di Jerrells, Milano mette a segno il primo break della partita e scappa via (15-27 al 14'). Cantù traballa. Goudelock, con tre minuti da leggenda, segna 11 punti e l'Olimpia si porta a +18. Sembra finita ma, alla ripresa, ci pensa Culpepper a scaldare il PalaDesio. Il play dei brianzoli è inarrestabile. I padroni di casa, a sorpresa, rientrano sino al -6 con coach Pianigiani furioso. Nel momento di maggior difficoltà, i biancorossi si affidano alla difesa e alle solite triple di Bertans. In un amen, nuovo +14 per gli ospiti. Il cuore dei biancoblu è straordinario.Ancora una volta, i padroni di casa ricuciono fino al -4, dimostrando di credere nella vittoria. Finale in volata. Micov e Goudelock chiudono i conti con un paio di giocate da leader. Milano vola in semifinale dove se la vedrà con Brescia (69-64 ieri sera: 3-0 ai danni di Varese).Soddisfatto Goudelock, MVP del match: «Siamo stati bravi a segnare quando loro si sono avvicinati. È stata una serie dura, complimenti a Cantù che ha dimostrato di essere una squadra di valore. Noi? Ognuno aiuta il compagno di squadra. Stiamo giocando tutti al massimo».