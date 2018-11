L'Olimpia vola grazie al turn-over

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Tutti coinvolti. L'eccellente inizio di stagione dell'Olimpia è figlio anche della splendida gestione di coach Pianigiani, bravo a dare spazio a ogni elemento della rosa.Il caso più eclatante riguarda gli italiani Della Valle, Fontecchio e Cinciarini. Poco impiegati in Eurolega (Della Valle il più utilizzato con neanche 30' totali), in campionato sono delle risorse preziosissime.Tutti e tre sono spesso in campo (107' totali per Della Valle e Cinciarini, 85' per Fontecchio), con risultati concreti. L'ex Reggio Emilia viaggia a 8.3 punti di media a partita, 6.7 per il capitano e 6.3 per Fontecchio. Il modo migliore per ridare fiato ai vari Micov, Bertans e, quando tornerà, Nedovic. Poi c'è James.L'ex Panathinaikos è il più utilizzato da Pianigiani: 210' in Eurolega, 145' in campionato. Al suo talento, non c'è proprio modo di rinunciare.riproduzione riservata ®