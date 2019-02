L'Olimpia vince in scioltezza spegne (91-81) il fanalino Pistoia

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Tutto come da copione. L'Olimpia s'impone, senza rischiare nulla, anche sul campo del fanalino Pistoia (81-91 il finale), consolidando il primo posto in classifica. Con un solo lungo a disposizione (Omic), ci pensano Della Valle (14 punti), Kuzminskas (14 punti) e il solito James (17 punti e sette assist) a fare la differenza.Ancora alla ricerca della miglior condizione Nunnally, autore di nove punti (2/7 al tiro). Coach Pianigiani è nei guai. Oltre a Nedovic, Tarczewski e Gudaitis (stagione finita per il centro lituano), si ferma anche Burns. Fuori, per turnover (e per riposare) Micov.Nonostante le tante assenze, l'Olimpia gioca con grande determinazione e mette a segno, a cavallo del primo quarto, il primo, vero, break (15 a 2). Jerrells e Kuzminskas sono in grande spolvero, Milano scappa a +13 (19-32).Pistoia reagisce con rabbia, ma Milano mantiene il controllo della partita: 38-49 all'intervallo. Alla ripresa, l'AX pare un po' troppo soft. I padroni di casa si riavvicinano ma, appena c'è da alzare il ritmo, ci pensa James a scuotere i biancorossi. Il 2 dell'AX resta l'uomo chiave. Ogni volta che si accende, sono dolori per Pistoia. Lo strappo degli ospiti a metà quarto periodo, griffato anche da un Omic finalmente concreto, chiude, di fatto, ogni possibile rimonta della squadra di casa. Finisce con la vittoria dell'Olimpia che conquista la 16a vittoria in regular season (a fronte di sole due sconfitte).Eccellente risposta caratteriale del gruppo dopo il terribile infortunio occorso a Gudaitis in quel di Las Palmas (rottura del crociato). Appuntamento a venerdì con la sfida, al Forum, contro il Darussafaka. Al termine della 18a giornata, questa la classifica aggiornata: Milano 32, Venezia 26, Cremona, Brindisi e Avellino 22, Bologna e Varese 20, Sassari e Trieste 18, Cantù e Brescia 16, Pesaro 12, Torino e Reggio Emilia 10, Pistoia 8.riproduzione riservata ®