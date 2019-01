L'Olimpia torna al successo superato (80-70) lo Zalgiris

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Nel momento di maggior difficoltà, Milano risponde presente. Reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega, l'Olimpia si sbarazza, lottando su ogni pallone, dell'ostico Zalgiris (80-70 il finale), tornando prepotentemente in corsa per un posto nei playoff di Eurolega (9-11 l'attuale record dei biancorossi).Decisivo un James eroico, autore di 20 punti e 9 assist. Sugli scudi anche Kuzminskas, Micov e Bertans. Tante assenze in casa biancorossa. Oltre ai lungo degenti Nedovic e Tarczewski, coach Pianigiani deve rinunciare anche a capitan Cinciarini.Non al meglio anche Gudaitis (in evidente difficoltà fisica, a causa dell'influenza avuta in settimana). Buon avvio dell'AX con le triple di Bertans (15-8). Milano insiste e arriva anche a +11 per la gioia del pubblico del Forum. I lituani non si perdono d'animo tornano a contatto, sfruttando qualche errore difensivo dei biancorossi. Il terzo fallo di Gudaitis complica i piani di Pianigiani. Ci pensa il solito James a tenere avanti i padroni di casa (34-30 all'intervallo).Alla ripresa, Milano alza il ritmo. Qualche chiamata arbitrale dubbia, tiene i lituani a contatto. Arriva anche il quarto fallo di Gudaitis. Tutto in equilibrio, si decide tutto negli ultimi 10'. Con due triple di fila, lo Zalgiris mette la testa avanti (56-54).James si accende e Milano scappa a +6. Altro fischio al limite degli arbitri (antisportivo ai danni di James) ma l'AX non si guarda più indietro e porta a casa una vittoria fondamentale per alimentare i propri sogni europei. Decisivi, nel convulso finale, l'inarrestabile James e un Kuzminskas molto concreto. Festeggiano i 9.000 del Forum per un successo meritato e che ricarica l'Olimpia. In attesa di svuotare l'infermeria, l'AX batte un colpo di grande importanza, ribaltando anche il -5 subito all'andata. «Dovevamo tornare al successo, è stata quasi una partita da playoff. Abbiamo chiuso nella maniera giusta. È una delle vittorie più importanti della stagione».riproduzione riservata ®