L'Olimpia stasera vuole chiudere i conti contro Cantù

Fabrizio PonciroliMILANO - Dopo aver dominato le prime due gare casalinghe, l'Olimpia è pronta per il terzo atto della serie con Cantù. Si gioca al PalaDesio (palla a due alle 20.30, diretta Eursoport 2), con l'EA7 che punta a chiudere i conti e staccare così il pass per le semifinali scudetto. «Ci abbiamo giocato poco tempo fa, l'atmosfera è caldissima, ma dobbiamo continuare a interpretare la nostra pallacanestro, senza pensare a quello che avviene fuori dal campo. Bisogna giocare di squadra, lottare e cercare di chiudere subito la serie», le parole di Tarczewski, uno dei giocatori chiave delle prime due sfida dei quarti playoff.Tutti a disposizione di coach Pianigiani (resteranno fuori, ancora una volta, Theodore e M'baye). In casa brianzola, si punterà, oltre che sul caldissimo pubblico di casa, sul cannoniere Culpepper, autore di 40 punti nelle prime due partite e barometro dei brianzoli.