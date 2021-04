L'Olimpia spreca e cade con il Panathinaikos

Fabrizio Ponciroli

Già certa del pass per le Final Eight, l'Olimpia spreca 20 punti di vantaggio e si arrende, dopo un supplementare, al Panathinaikos (86-83 il finale). Dominio biancorosso nel primo tempo, poi tante difficoltà a livello offensivo.

La sconfitta si manifesta in un supplementare di marca ellenica. Monumentale prova di Papagiannis (14 punti), decisivo nel convulso finale. Milano tradita da Punter e Shields nei momenti caldi del match. Coach Messina deve rinunciare nuovamente agli infortunati Evans e Delaney. Il Pana recupera, dopo nove gare ai box, Nedovic, ex del match. Avvio spumeggiante dei biancorossi che, soprattutto in difesa, sono incredibilmente efficaci. La squadra di casa segna solo sei punti nei primi sette minuti di gioco. Milano scappa a +14.

Dopo 10', la squadra milanese ha un vantaggio importante (26-15). La squadra greca non riesce a sbloccarsi offensivamente. Funziona a meraviglia l'attacco biancorosso. Il vantaggio si fa importante (42-22). All'intervallo, Milano in totale controllo del match (46-29). Nella ripresa, continuano i problemi della squadra ellenica che perde una quantità importante di palloni. Con orgoglio, i greci provano a rientrare. Tornano sino a -9 (55-46).

Coach Messina (fresco di inserimento nella FIBA Hall of Fame) si fa sentire. Il Pana insiste e rosicchia altri punti. Finale in volata. Papagiannis pareggia a 1'33 dalla sirena (67-67). Milano in tilt (Punter sbaglia un libero di grandissima importanza). Si va ai supplementari. L'Olimpia mentalmente è completamente assente. I greci giocano sul velluto e scappano via. Coach scuote i suoi giocatori che rientrano e, con Datome, falliscono la tripla del secondo supplementare.

Pesante passo falso che potrebbe costare il fattore campo nei play-off ai biancorossi (garantito alle prime quattro della classifica) L'AX tornerà in campo lunedì, al Forum, contro Varese.

