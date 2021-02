L'Olimpia si regala il lungo Wojciechowski

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia ha chiuso l'impegnativo mese di gennaio con l'amaro in bocca. Ben 11 partite totali (una ogni meno di tre giorni) con questo fatturato: vinte le prime 10, persa l'ultima.

Coach Messina ha parlato di «squadra senza energie fisiche e mentali» dopo la (pesante) sconfitta (81-100) interna con Trieste. Motivazione più che valida. In effetti, dall'inizio di questa lunghissima stagione con il doppio impegno serie A/Eurolega, l'AX non ha mai avuto a disposizione l'intero roster. L'infermeria non è mai stata vuota. Da Delaney e Punter, passando per Datome, Moraschini, Roll, Shields e, ultimi in ordine di tempo, Brooks e Micov.

Particolarmente sfortunato il Professore che, dopo essere stato costretto a fermarsi a dicembre, si è procurato una distorsione alla caviglia proprio contro Trieste. Sia il serbo che Brooks (lesione al bicipite femorale nella sfida con Cremona) sono a rischio per le Final Eight di Coppa Italia, in programma al Forum di Assago dall'11 al 14 febbraio.

Da qui la decisione di rimpinguare il reparto giocatori con l'innesto di Wojciechowski. Classe 1990, 213 cm, il lungo polacco ha cittadinanza italiana e una lunga militanza in Italia (ha giocato anche a Brindisi). Una risorsa in più per i tanti impegni che attendono i biancorossi, sia in Italia che in Eurolega. Potrebbe esordire con la nuova maglia dell'Olimpia proprio alle Final Eight di Coppa Italia. Coach Messina non vuole rischiare di restare con gli uomini contati quando le partite saranno decisive per la stagione dei biancorossi.

