L'Olimpia si gode i 4 moschettieri azzurri, Moraschini in testa

Fabrizio Ponciroli

Nella serie con Trento (vinta con un secco 3-0), l'Olimpia ha confermato di avere un gruppo di italiani valido. Le regole federali limitano il numero di stranieri impiegabili in campionato a sei. Nessun problema per coach Ettore Messina che ha avuto le risposte che cercava dai suoi azzurri.

In particolare, ha brillato Moraschini. Poco impiegato in Eurolega, l'ala biancorossa non ha mai tradito contro la Dolomiti: 12,3 punti di media a partita in soli 23,1' di impiego. Inoltre, Moraschini si è distinto anche in fase difensiva, particolare al quale coach Messina tiene particolarmente. Ottimo Moraschini, pure Biligha.

Il centro azzurro ha dato il suo contributo sotto i tabelloni, permettendo a Hines di prendersi diversi minuti di riposo in panchina. Cinciarini, da capitano, ha sempre sostenuto i compagni, mentre Moretti sta cercando ancora continuità di rendimento. Avere degli italiani che riescono a giocare ad alti livelli è fondamentale per Milano, chiamata a disputare tantissime gare nei prossimi giorni. Domani è già tempo di semifinali. Le prime due gare sono in programma al Forum nel giro di 48 ore. Poi, all'orizzonte, le Final Four di Eurolega (28-30 maggio, a Colonia). Insomma, ben vengano risorse azzurre per coach Messina. In questo momento, è vitale poter ruotare più giocatori possibili.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA