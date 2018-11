L'Olimpia sbanca pure Torino: 93-71 e resta prima

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - L'Olimpia non si ferma più. Reduce dalla vittoria, al fotofinish, contro l'Efes in Eurolega, la squadra di Pianigiani vince anche sul campo di Torino (93-71 il finale). In un PalaVela tinto di rosa, per la prevenzione contro i tumori femminili, l'Ax ringrazia il professore Micov (16 punti) e Gudaitis, fenomenale su entrambi i lati del campo (16 punti e otto rimbalzi). Decisivo il 17/27 al tiro da due dei milanesi. In casa biancorossa, non ci sono Nedovic e Tarczewski. Torino riabbraccia coach Brown dopo quasi un mese d'assenza (operazione negli States). Inizio nel segno dell'equilibrio.I torinesi non permettono a James di accendersi. Si segna con il contagocce. Nel secondo quarto, grazie al duo Micov-Cinciarini, Milano mette a segno il primo allungo, volando a +11 (41-30). I padroni di casa non crollano e tornano in scia. Milano fatica ma, grazie alla fisicità di Gudaitis, riesce a mantenere la testa avanti.La squadra di coach Brown fa di tutto per mettere paura ai milanesi. Ci pensa il duo Micov-Gudaitis ad assestare il colpo del k.o. alla pur coriacea Fiat. L'Olimpia, alla quinta vittoria in campionato (su cinque gare giocate), mantiene il primo posto in classifica al fianco di Venezia. Giovedì, al Forum, il big match di Eurolega con il Cska Mosca per continuare a sognare in grande pure in Europa.riproduzione riservata ®