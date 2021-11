L'Olimpia sbanca pure Cremona e continua la corsa solitaria in vetta

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia non si ferma neppure in campionato. Dopo aver mandato al tappeto il Barcellona in Eurolega, Milano si impone, con fatica, anche sul campo di Cremona (93-86 il finale), restando imbattuta in campionato (7/7). Prova da urlo di Rodriguez, autore di 17 punti e sette assist. Ottimo l'apporto anche di Melli (20 punti, superlativo nei momenti chiave della partita) e Mitoglou (14 punti) ma sono di Hall alcune delle giocate che valgono il successo biancorosso nel convulso finale. Coach Messina lascia a riposo Shields e Hines.

Sempre out Delaney e Moraschini. Buon avvio dei biancorossi ma la Vanoli non ci sta e reagisce con veemenza, caricata dal suo pubblico. L'uscita di Rodriguez comporta qualche problema a livello di regia per l'AX che va sotto anche nel punteggio (26-24). Mitoglou scuote l'Olimpia ma, ancora una volta, Cremona è brava a ricucire ogni tentativo di fuga degli ospiti. All'intervallo, perfetta parità in campo (45-45) con Milano in difficoltà nel tiro da tre (4/15).

Alla ripresa, la squadra di Messina inserisce le marce alte. L'asse Rodriguez-Tarczewski funziona a meraviglia. Cremona va in affanno e il vantaggio biancorosso si fa importante. In 10', parziale di 28 a 12 per l'AX che scappa via nel punteggio (73-57). La Vanoli ha il merito di non alzare bandiera bianca e di lottare sino all'ultimo secondo del match, sfiorando anche la clamorosa impresa. Hall e Rodriguez archiviano la pratica con canestri pesantissimi.

Milano, faticando, festeggia la settima gara consecutiva vinta in campionato. «Abbiamo gestito male, ci siamo fatti rimontare ma poi siamo stati bravi e cinici. Però possiamo fare meglio, certo non è facile tenere il ritmo che stiamo avendo. Comunque, è una vittoria contro una squadra ben allenata e ce la portiamo a casa», le parole di Melli. Venerdì nuovo appuntamento in Eurolega sul complicato campo del Fenerbahce, ex club di Datome.

