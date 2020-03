L'Olimpia s'illude, poi cade

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Atmosfera surreale al Forum. Davanti a tutti i seggiolini desolatamente vuoti, l'Olimpia perde contro la corazzata Real Madrid (73-78 il finale). Dopo 30' ben giocati (con anche 17 punti di vantaggio), i biancorossi si sciolgono a pochi passi dal traguardo.

Da registrare i 21 punti di Moraschini. Messina recupera in extremis Rodriguez che è disponibile nonostante il recente infortunio a Kaunas. Buon avvio di Milano (8-3). Il Real fatica ad entrare in partita.

Moraschini è una sentenza e, a sorpresa, i padroni di casa volano sul +17. Poi, di colpo, i biancorossi si bloccano offensivamente, permettendo ai blancos di mettere a segno un parziale di 17-0 che rimette la gara in perfetta parità (30-30). Ancora Moraschini fa ripartire l'Olimpia che va al riposo a +10 (45-35). Alla ripresa, Milano riparte con grande determinazione. La squadra di Laso, invece, è molto confusionaria nelle scelte offensive. Si segna poco da entrambi le parti. Tutto a vantaggio dei biancorossi che arrivano all'ultimo periodo avanti di nove lunghezze. Il Real decide di cambiare marcia e, in un amen, ricuce lo strappo. L'Olimpia prova a reggere l'urto ma, alla fine, si arrende alla superiorità tecnica degli spagnoli che ringraziano Micov per l'errore che avrebbe portato il match al supplementare.

Per la cronaca, 14esima sconfitta consecutiva per l'Olimpia contro il Real Madrid. Ora le Final Eight sono lontanissime. Presente al Forum Bertomeu, numero uno dell'Eurolega: «Non è il modo con cui vorremmo giocare le partite ma la cosa più importante è proteggere le persone e quindi dobbiamo seguire le indicazioni locali». Insomma, anche l'Eurolega si è adeguata all'emergenza Coronavirus. Domani, la sfida sul campo del Valencia sarà, salvo sorprese, ancora a porte chiuse.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA