L'Olimpia ritrova il sorriso: superata l'Alba Berlino 84-76

«È davvero una vittoria molto importante». Ne è convinto coach Ettore Messina. Un successo che dà ancora più valore all'impresa di Barcellona di settimana scorsa. L'Olimpia Milano si libera di un ostacolo scorbutico come l'Alba Berlino (che aveva vinto all'andata) imponendosi 84-76 al Forum di Assago e raggiungendo in Eurolega un record di 12 successi e 6 sconfitte.

Classifica però ancora difficile da leggere per le tante partite rinviate a causa del Covid. Per esempio la stessa AX ha ancora tre gare da recuperare.

Partita difficile quella che deve affrontare l'Olimpia, che non riesce per tre quarti a schiodarsi di dosso l'Alba, squadra dal gioco frenetico, cui non è facile trovare un antidoto. I primi tre quarti si svolgono sul piano del più totale equilibrio, con continui sorpassi e controsorpassi. Dopo 30' il punteggio è 60-59 per le Scarpette Rosse, che allungano in maniera decisa solamente nel quarto periodo.

Sono tanti i giocatori di casa che fanno cose importanti. Miglior realizzatore è Gigi Datome con 15 punti di cui 5 fondamentali nell'ultimo quarto. 12 i punti di Kyle Hines, tra cui 6 nel finale, a spegnere definitivamente le velleità dell'Alba. Da segnalare anche i 10 punti di Pippo Ricci e Nick Melli (con 9 rimbalzi), l'efficace impatto di Kaleb Tarczewski e i 9 assist del Chacho Rodriguez.

L'Olimpia tornerà in campo venerdì in Eurolega a Mosca contro il Cska, nel programma della ventiduesima giornata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

