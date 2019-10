L'Olimpia ritira la 11 di Meneghin

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Archiviata la rimonta vincente a Roma, l'Olimpia è di scena sul campo dell'Alba Berlino (palla a due ore 20, diretta Eurosport) per la quinta giornata di Eurolega (3-1 il record dei biancorossi). Un occhio al campo, l'altro all'appuntamento, il prossimo 19 novembre, con la Dino Meneghin Night. Nel corso dell'intervallo della sfida, sempre di Eurolega, tra Olimpia e Maccabi, verrà celebrata la carriera di una leggenda come Dino Meneghin, con il ritiro della sua gloriosa maglia numero 11.

Primo giocatore italiano a essere scelto al draft Nba (non andò mai negli States), ha indossato la casacca biancorossa dal 1981 al 1990, conquistando cinque scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Korac e una Intercontinentale. Indimenticabile il Grande Slam conquistato nel 1987. «Sapere che la maglia numero 11 sarà ritirata e che questo è un privilegio riservato a pochi mi onora. Il riconoscimento va a me, ma idealmente spetta a tutti i giocatori con cui ho giocato, per tantissimi anni, e che mi hanno accompagnato in questo percorso», le parole del 69enne ex centro del club milanese. La numero 11 di Dino Meneghin sarà la terza maglia ritirata dall'Olimpia dopo la 8 di Mike D'Antoni e la 18 di Arthur Kennedy. Un altro mito biancorosso consegnato all'eternità.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA