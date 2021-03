L'Olimpia riparte in campionato: passa 99-92 a Brescia

Chacho show al PalaLeonessa. L'Olimpia vince anche a Brescia (99-92), confermando di saper gestire al meglio energie fisiche e mentali, nonostante i tanti impegni europei. Prova da applausi per Rodriguez. Il regista biancorosso segna 29 punti in 20' (career high in campionato per lo spagnolo), regalando giocate di classe sopraffina. Brilla anche Brook (14 punti e otto rimbalzi), sicuramente alla miglior prestazione individuale stagionale.

Oltre agli infortunati Datome e Delaney, Messina rinuncia, per turnover, a Roll e Tarczewski. Primo quarto di marca biancorossa (+11). Milano è incontenibile e vola anche a +18.

Brescia non ci sta e reagisce con orgoglio: parziale di 15 a 2 per la Leonessa e gara riaperta (47-40 Milano all'intervallo).

Alla ripresa, i padroni di casa provano in tutte le maniere a completare la rimonta ma l'AX non si distrae e mantiene sempre la testa della partita. Il Chacho decide di tornare protagonista. Milano torna a +20 con grande facilità. I biancorossi si rilassano solo nel finale ma con il risultato già abbondantemente scritto.

Vittoria che permette di mantenere quattro punti di vantaggio su Brindisi, seconda in classifica: «Per lunghi tratti abbiamo giocato bene, pur ruotando tantissimi giocatori, poi ci siamo un po' complicati la vita da soli nel quarto periodo sul +20, quando ci siamo un po' rilassati e abbiamo anche pagato un po'la stanchezza del post-Mosca», le parole di coach Messina.

L'Olimpia tornerà in campo venerdì sera. Al Forum arriva il Barcellona, capolista dell'Eurolega. Una gara di straordinario fascino e che potrebbe anche valere il primo posto in Europa. Sì, visto che si affronteanno prima e seconda della classe. (F.Pon.)

Lunedì 15 Marzo 2021, 05:01

