L'Olimpia rialza la testa: Trieste ko

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia torna alla vittoria. Dopo due passi falsi consecutivi, bel successo ai danni di Trieste (88-73 il finale). All'ex PalaLido, a mezzogiorno, i biancorossi ritrovano la giusta fluidità offensiva. Applausi per Roll (22 punti), Rodriguez e Scola, quest'ultimo sempre più all'interno dei meccanismi dell'Olimpia.

Match mai in discussione, con i padroni di casa bravi a prendere in mano le redini sin dai primi minuti. Trieste fatica a contenere la fisicità dei milanesi che, all'intervallo, guidano con un comodo +16. Nella ripresa, il vantaggio dell'Olimpia resta importante. Gli ospiti non hanno mai la reale possibilità di rientrare. Soddisfatto coach Messina: «Penso che abbiamo fatto buone cose. Momenti buoni più che momenti di difficoltà, devo dire 28 assist sono buon numero, e da tre abbiamo ancora avuto difficoltà. Quando in difesa cambiamo bene, si vede, anche se abbiamo ancora problemi di comunicazione e se arrivi con un secondo di ritardo paghi». Parole al miele per Mack che sta faticando in questo inizio di stagione: «Sta facendo molta fatica come tanti americani quando arrivano in Europa. E' sotto il suo potenziale, non è quello che abbiamo visto fino ad adesso: ma è serio, lavora duro, e sicuramente arriverà al suo livello».

Poi una battuta sugli infortunati: «Micov ha avuto, volgarmente, un colpo della strega. C'è fiducia nell'averlo venerdì. Gudaitis sta facendo bene, vive anche pezzi di allenamento con i compagni, lo vedo vicino al rientro. Se non settimana prossima, quella dopo. Nedovic corre e tira e la settimana prossima dovrebbe iniziare a correre in campo. Ma non so quando potrà allenarsi con la squadra».

Risultati 3.a giornata: Trento-Sassari 73-76, Brindisi-Brescia 88-78, Milano-Trieste 88-73, Roma-Cremona 97-94, Varese-Fortitudo Bologna 83-60, Cantù-Reggio Emilia 75-92, Treviso-Pistoia 87-72, Virtus Bologna-Venezia 75-70. Classifica: Sassari, Virtus Bologna 6 punti; Varese, Brindisi, Brescia, Trento, Milano, Fortitudo Bologna 4; Cremona, Venezia, Cantù, Reggio Emilia, Treviso, Roma 2: Pesaro, Pistoia, Trieste 0.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

