L'Olimpia rialza la testa: sbancata Sassari

Dopo tre sconfitte consecutive, l'Olimpia torna alla vittoria in campionato nell'infrasettimanale del PalaSerradimigni di Sassari. Battuta 73-85 la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco. Mattatore del match è Leday con 28 punti, 7/10 da due e 4/6 da tre. Molto bene anche Shields con 19 punti (3/3 nelle triple).

Da segnalare anche i 10 assist di Rodriguez. I sardi oppongono un grande Spissu con 23 punti e 7/10 da oltre l'arco. Le Scarpette Rosse non ritrovano però il primato in classifica, perché Brindisi si impone nettamente a Pesaro 62-86. Sabato la squadra di coach Ettore Messina riceverà al Forum la Virtus Bologna. Poi sarà tempo di playoff di Eurolega con Gara 1 e Gara 2 in casa (martedì e giovedì prossimi) contro il Bayern Monaco.

Rispetto allo stop di Brindisi, Milano non recupera Hines, Roll e Datome. Turno di riposo tra gli stranieri per Punter, mentre nelle rotazioni torna Micov. Nel primo quarto l'Olimpia prova subito a scappar via, infliggendo alla Dinamo un parziale di 11-0 (da 7-4 a 7-15), con uno Shields particolarmente ispirato. Sassari ricuce sino al -1 (15-16), ma l'AX strappa ancora nel secondo periodo, quando Leday comincia a fare il bello e il cattivo tempo. Biancorossi sul +13 (27-40). Sassari ancora una volta non capitola e va all'intervallo lungo un po' più vicina nel punteggio (33-40). A metà gara Leday ha già 12 punti e Shields 11.

Soprattutto grazie alle triple di Spissu, il Banco di Sardegna si riporta a contatto (51-54) e resta in scia a Milano nel terzo quarto, dove Messina deve anche gestire i quattro falli prematuri di Tarczewski. Due canestri di Biligha e una tripla di Micov (grande assist di Rodriguez) riportano l'Olimpia a +10 (51-61) all'ultima pausa.

Ma non è ancora il break decisivo. Spissu è micidiale e Sassari è a -2 (62-64). La risposta dell'Olimpia porta però a quattro triple di fila (62-76) e pratica risolta. Nel finale espulso coach Messina.

