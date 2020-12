L'Olimpia regola Sassari 102-86 e torna di nuovo in vetta solitaria

Fabrizio Ponciroli

Reduce dalla doppia vittoria a Istanbul, l'Olimpia non fa regali e si sbarazza anche di Sassari (102-86 il finale). Sfida molto equilibrata fino all'ultimo periodo quando Roll infila una serie di triple che mandano al tappeto l'ottimo Banco di Sardegna. Oltre al citato Roll (22 punti, 5/7 da tre), ottima prova anche di Datome, sempre più in ripresa dal punto di vista fisico. Per il capitano della Nazionale ben 24 punti (miglior marcatore del match e season high da quando è tornato a giocare in Italia). Grande equilibrio nella prima frazione con gli attacchi protagonisti assoluti (48-47 all'intervallo). Nella ripresa, continua il duello tra i due migliori attacchi del campionato italiano. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Roll si traveste di Superman e, a suon di triple, manda in tilt le certezze della squadra di Pozzecco che sbanda paurosamente. Con la difesa, Sassari prova a ricucire lo strappo ma il duo Datome-Roll manda definitivamente k.o. Pozzecco e compagni.

Grazie a questa vittoria, Milano torna a comandare, in solitaria, la classifica di serie A (complice la sconfitta di Brindisi). I biancorossi hanno 20 punti, due in più proprio dei pugliesi. L'Olimpia tonerà in campo dopodomani, al Forum, contro il Baskonia per proseguire nel bel momento di forma in Eurolega.

