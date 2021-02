L'Olimpia ora va a caccia del Grande Slam

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia va di fretta. Dopo la Supercoppa italiana, in avvio di stagione, la corazzata biancorossa si è portata a casa anche la Coppa Italia. Due successi prestigiosi arrivati senza tentennamenti e sconfitte, stritolando chiunque abbia tentato di metterle i bastoni tra le ruote. Ben 11 vittorie di fila nelle due comprtizioni, per confermare la propria innegabile superiorità. Ma, come si suol dire, l'appetito vien mangiando e, all'orizzonte, ci sono pietanze molto succulente. L'AX ha nel mirino lo scudetto e l'Eurolega.

Parlare di Grande Slam non è utopistico, alla luce delle qualità mostrate dal gruppo biancorosso: «Questi sono ragazzi che si sono trovati pian piano. Era la speranza che avevamo quando abbiamo firmato i giocatori nuovi. Da un punto di vista tecnico, secondo me, possiamo migliorare in tante piccole cose».

Migliorare per provare a rendere una stagione già positiva ancor più incredibile, magari indimenticabile. Coach Messina ha regalato alla proprietà Armani, in sella al club dalla primavera del 2008, i trofei numero nove e dieci ma è chiaro come l'obiettivo sia quello di continuare a vincere: «Alla fine di una stagione non semplice, come quella dell'anno scorso, la proprietà ha dimostrato grande fiducia in quello che volevamo fare qui e ha creduto nel nostro programma. Hanno creduto in noi come persone. Sono estremamente fortunato ad essere all'Olimpia, con questi ragazzi».

E poco importa se le urla dell'allenatore biancorosso risuonano spesso nel silenzio del Forum: «Non è un vantaggio che non ci sia il pubblico per gli allenatori. A volte mi rendo conto che sono troppo duro». Esigente, combattivo ma, soprattutto, vincente, esattamente come la sua Olimpia. Prima in regular season in campionato e terza in Eurolega (15-8). Insomma, il percorso è tracciato: «Dobbiamo mantenere la continuità, mentalmente e fisicamente. Sono sei mesi che questi ragazzi giocano almeno due o tre gare a settimana. Anche se ho sempre detto che dobbiamo prima vincere in Italia. In questo momento privilegerò l'Eurolega, dove avremo una fase decisiva, avendo un cuscinetto in campionato», la chiosa dello stesso Messina.

Archiviata la settima Coppa Italia della propria storia, l'Olimpia ha altri traguardi da raggiungere. Il Grande Slam non è affatto pura fantasia.

