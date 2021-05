L'Olimpia non fa sconti e si porta a casa anche Gara 2. Venezia viene abbattuta con un sonoro 99-65. Risultato mai in discussione con Milano perfetta per lunghi tratti della partita. Decisivo il parziale di 21 a 0 a cavallo del primo e secondo quarto. Imperiale prova di Delaney (20 punti, tutti nel primo tempo). Giocate da NBA da parte di un Rodriguez decisamente inspirato. Difesa biancorossa da applausi. Non pervenuta, soprattutto nella prima frazione, la squadra di De Raffaele. Niente Punter (risentimento muscolare). Coach Messina si affida a Roll. C'è l'ex Jerrells tra le fila delle Reyer. Grande avvio dei padroni di casa trascinati da Delaney (14-7 Milano). Venezia è bloccata offensivamente. L'AX è perfetta offensivamente e non regala nulla in difesa. Tremendo parziale a favore dei biancorossi e +16 dopo il primo quarto (23-7). Il parziale dei padroni di casa si chiude sul 21 a 0 con un canestro di Watt. L'Olimpia è inarrestabile. Ad inizio secondo periodo, massimo vantaggio milanese (+23). Venezia si gioca la carta del pressing a tutto campo. Cambia poco, all'intervallo le ex scarpette rosse sono in totale controllo del match. Nella ripresa la Reyer prova a scuotersi ma il divario è troppo ampio (Milano anche a +32). La partita va in archivio con il meritato successo biancorosso: 2-0 AX nella serie. Ora la semifinale con Venezia va in stand-by (si torna a giocare il prossimo 2 giugno sul campo della Reyer). C'è da preparare le Final Four di Eurolega. Venerdì sera è in programma la super sfida con il Barcellona.

