L'Olimpia Milano in volata brucia Khimki

MILANO - Carattere Olimpia. Milano, in volata, si impone sul Khimki (81-80 il finale), conquistando la terza vittoria su quattro gare disputate in Eurolega. Prestazione da fuoriclasse di James, autore di 25 punti e otto assist. Ottimo l'apporto anche di Bertans (16 punti), utilizzato in maniera massiccia per l'assenza di Nedovic. Nel primo tempo, i biancorossi tirano malissimo da tre punti (2/8) e il Khimki, trascinato da Shved, chiude a +6. Nella ripresa, Milano cambia ritmo. Il tiro da tre inizia ad entrare, James fa la voce grossa e per il Khimki si fa dura. Mickey risveglia i russi. Finale in volata. James, con una magia, regala il +4 ai padroni di casa. Monia e Shved ribaltano il risultato. James è glaciale dalla lunetta e porta avanti Milano di una lunghezza. Ultimo tiro per il Khimki che sbaglia. Sorride l'Olimpia. (F.Pon.)