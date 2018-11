L'Olimpia mette la sesta Reggio Emilia ko: 100-75

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - L'Olimpia mette la sesta. Superata anche Reggio Emilia (100-75). Sesta vittoria su altrettante gare di campionato disputate e primo posto in classifica conservato, al fianco di Venezia, in attesa del big match di domenica prossima, al Taliercio di Mestre, proprio con i lagunari.Coach Pianigiani fa riposare qualche titolare (assente Gudaitis, pochi minuti per Micov) ma non James, autore di 21 punti in soli 17 minuti in campo. L'ex Panathinaikos, dopo un primo tempo nel segno dell'equilibrio (44-43 Milano), decide di inserire le marce alte e, con una serie di triple da fantascienza, spacca in due la partita, regalando a Milano un parziale di 28 a 7 che manda al tappeto gli ospiti.Ottime risposte anche da Fontecchio (14 punti) e dell'ex Della Valle (11 punti). Dall'altra parte non basta un Ledo da 21 punti. Soddisfatto coach Pianigiani che celebra James: «È importante che Mike (James, ndr) si sia ripreso continuità al tiro con quei canestri consecutivi, per me vedere un giocatore importante che vuole dare uno strappo alla partita è un segnale importante». L'allenatore dell'AX guarda avanti: «Adesso abbiamo cinque partite in dieci giorni, con due trasferte consecutive e delle sfide impegnative. È importante che l'approccio mentale sia, su ogni possesso, il migliore da parte di tutti. Quando l'abbiamo fatto, abbiamo fatto bene». Milano si conferma squadra di carattere, con un James che, quando si accende, è in grado di vincere le partite da solo.riproduzione riservata ®