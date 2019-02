Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia può finalmente sorridere. Grazie a un radicale cambio di rotta, l'AX è tornata in piena corsa per un posto nei playoff di Eurolega. Attualmente i biancorossi sono sesti in classifica (si qualificano le prime otto), a sole sette gare dal termine della lunghissima ed estenuante regular season.

Dopo aver rischiato di naufragare (nove sconfitte su 11 gare tra novembre e gennaio), Milano è rinata, vincendo le ultime quattro gare europee. Domani (ore 18, diretta Eurosport Player), i biancorossi saranno di scena sul campo del Khimki, per una gara chiave. Oltre ai fondamentali rientri, in particolare di Nedovic e Tarczewski, vitale, in questa rinascita milanese, l'apporto del solito, superlativo, James.

Nel recente successo sul Maccabi, MJ è giunto a 30 gare di fila in doppia cifra di punti e, soprattutto, si è confermato al comando della classifica marcatori dell'Eurolega (20.1 punti di media a partita) e secondo nella graduatoria degli assist (poco più di sette a gara).

Numeri che fanno di James la star, incontrastata, dell'Olimpia. Necessario il 2 così come il neo arrivato Nunnally, già funzionale al progetto Olimpia e pronto a fare la differenza anche sul campo del Khimki: «Siamo una squadra di talento, giochiamo duro e possiamo vincere ogni partita. Dobbiamo replicare quanto fatto nel secondo tempo contro il Maccabi, lottando sempre al massimo», spiega lo stesso ex Houston.

Tornare da Mosca con un successo potrebbe davvero aprire le porte dei playoff in Eurolega all'Olimpia. L'AX dovrà stare attenta al talento di Shved (pronto al rientro) e all'ex milanese Jenkins. L'obiettivo è chiaro: vincere la quinta di fila in Eurolega e continuare a sognare.

