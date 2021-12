L'Olimpia in campionato non sbaglia un colpo: sbanca 79-53 anche Brindisi

Fabrizio Ponciroli

Reduce dalla pesante sconfitta a Berlino con l'Alba (81-76, quarto e preoccupante ko consecutivo in Eurolega), l'Olimpia si riscatta in campionato. Netta vittoria sul campo di Brindisi (79-53) e decima vittoria consecutiva in campionato, a fronte di zero sconfitte.

Ottime prove di Hall (16 punti), Delaney (13 punti) e dell'ultimo arrivato in casa AX Bentil (10 punti e sette rimbalzi). Al PalaPentassuglia, i biancorossi cominciano in grande difficoltà, segnando solo nove punti nel primo quarto.

Grazie alla difesa, l'AX cambia ritmo e inizia a mettere in difficoltà l'Happy Casa che va in crisi. Al ritorno dagli spogliatoi, l'Olimpia gioca in maniera fluida. Delaney e Hall si fanno sentire, bene anche l'ultimo arrivato in casa biancorossa Bentil. La squadra di Messina scappa via.

Il terzo periodo, si conclude con Milano avanti di nove lunghezze (49-40). Negli ultimi 10' il dominio biancorosso è totale. Segnano tutti, c'è spazio anche per i primi minuti milanesi di Baldasso che segna anche una tripla. Finisce con un +26 per l'AX.

«Un'ottima partita contro un'eccellente squadra, in trasferta. Stiamo vivendo un momento complesso, la squadra ha iniziato la partita contratta, quasi impaurita. Fortunatamente ci sono ragazzi che ci tengono e sentono il peso delle sconfitte. I nostri playmaker hanno giocato con grande aggressività, sono contento. Una partita che ci può dare fiducia, siamo tornati a difendere come un paio di settimane fa», le parole di coach Messina nel post match.

Venerdì Milano dovrà tentare di scuotersi anche in Eurolega. Trasferta insidiosa sul campo del Principato di Monaco.

