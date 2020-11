L'Olimpia ha ingranato la sesta: Trento ko 82-75

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia fa sei su sei in campionato e resta a punteggio pieno (12 punti) in testa alla classifica della A di basket. Seppur non brillando, Milano si sbarazza anche di Trento (82-75 il finale). Tra le fila biancorosse brilla Roll, autore di 19 punti (65/8 da tre) e decisivo nell'ultimo periodo per lo strappo che è valso il successo della squadra di coach Messina.

L'Aquila, nonostante tante assenze (martoriata dal Covid) e nessun allenamento di squadra negli ultimi giorni, gioca con grande determinazione. Per 30', Milano è in grande sofferenza e non trova il suo solito ritmo. Poi arriva il parziale di 20 a 2 che chiude la pratica. Niente rientro per Punter (potrebbe tornare nella prossima sfida di Eurolega sul campo del Valencia, in programma venerdì).

Da registrare l'apporto offensivo di Shields (24 punti). Coach Messina è soddisfatto: «Sono molto contento, era una partita che temevo molto, ora sono fiducioso che con il recupero di qualche giocatore, che adesso è fuori, si possa ulteriormente migliorare». Una battuta anche nei confronti di Cinciarini, bravo a dare la scossa alla squadra nel momento di maggiore difficoltà: «Andrea Cinciarini ha dato un segnale notevolissimo, di grinta, di atteggiamento difensivo».

