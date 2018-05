L'Olimpia ha il match point per la finale scudetto

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Senza tregua. Oggi, sempre al PalaGeorge, è in programma gara4 tra Brescia e Milano (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport 2 e Rai Sport). L'Olimpia, in vantaggio 2-1 nella serie, grazie alle due recenti vittorie consecutive, può chiudere la pratica già in casa della Leonessa e staccare così il pass per le finali in anticipo. «Gara 4 sarà dura perché loro non mollano mai. Hanno giocatori esperti e sanno vincere», le parole di coach Pianigiani.Fondamentale sarà un'altra prestazione di squadra, soprattutto a livello difensivo (il vero punto di forza dei biancorossi in questa post season). Poi, ovviamente, grande fiducia in Goudelock, l'uomo che, con 11 punti in 100 secondi, ha deciso il terzo atto: «Gara 4? È quello per cui viviamo», il commento del Mini Mamba, il vero incubo dei bresciani. L'EA7 va di fretta, Brescia è avvisata.