L'Olimpia finisce ko al Forum: fa festa il Panathinaikos (80-77)

Fabrizio Ponciroli

Pesante sconfitta interna per l'Olimpia. Al termine di una gara molto combattuta, Milano si arrende al Panathinaikos (80-77 il finale). Grande prova dell'ex Nedovic, autore di ben 16 punti e decisivo nella rimonta della formazione greca. Mastica amaro coach Messina, soprattutto in relazione al +12 all'intervallo. Decisiva la mancanza, tra le fila dei biancorossi, di Rodriguez. Milano, nei momenti caldi, manca di fluidità in attacco.

Non bastano le buone prove di Punter (16 punti) e Shields (13). In ritardo di condizione Datome, ancora non al meglio dopo il recente infortunio. Inizio di marca biancorossa (14-7). Gli ospiti reagiscono ma, con la difesa, la squadra di Messina scappa nuovamente (+12 all'intervallo). Alla ripresa, i greci provano a scuotersi ma Milano mantiene sempre un vantaggio rassicurante, senza però chiudere la pratica. Il Pana prova il tutto per tutto nell'ultimo periodo. Si porta anche in vantaggio. Delaney e Shields provano a vincerla allo scadere ma il miracolo non riesce. Passo falso inatteso per l'Olimpia (6-4 il record in Eurolega dei milanesi). Domenica il derbyssimo sul campo di Varese per riscattarsi immediatamente.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA