L'Olimpia fa festa: Trento battuta (81-69) in scioltezza

MILANO - Sarà un Natale di festa per l'Olimpia. Dopo aver battuto Valencia (78-71) in Eurolega, l'Olimpia ha regolato, al Forum, Trento (81-69 il finale), conquistando la decima vittoria in campionato. Grande prova dei biancorossi, trascinati dall'impeccabile regia di Rodriguez (10 punti ma ben 9 assist). Importanti segni di risveglio di Moraschini (7 punti) e White (10). Non delude neppure Della Valle, in un momento di grande brillantezza (11 punti). Applausi per Ale Gentile e Pascolo, ex del match.

Inizio nel segno dell'equilibrio, poi Rodriguez accende la luce e Milano vola a +8. Trento non ci sta e reagisce con il duo Craft-Gentile. All'intervallo, i padroni di casa sono avanti ma di sole cinque lunghezze (43-38). Ad inizio ripresa, Milano inserisce le marce alte, volando a +13 (56-43). Trento non ha la forza di rientrare, complice un'Olimpia molto concentrata in difesa. Rodriguez fa felici, con un paio di grandi giocate, i quasi 9.000 del Forum vestiti di rosso (maglia celebrativa per un 2020 da protagonisti). Finisce con il successo di una Milano divertente. A Santo Stefano si torna in campo. In programma la trasferta sul difficile campo del Cska Mosca in Eurolega.(F.Pon.)

