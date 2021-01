L'Olimpia fa 13 e vince (soffrendo) a Cremona

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia soffre decisamente più del previsto ma mette in fila anche Cremona (83-81 il finale), Nell'ultima gara del girone d'andata (recupero dell'altra domenica), i biancorossi riescono a sbancare il Pala Radi, portando a casa la 13esima vittoria su 14 gare disputate in campionato e la sesta vittoria consecutiva (tra A ed Eurolega) in questo eccellente inizio di anno.

Coach Messina, già senza Micov e Shields, fa riposare diversi giocatori importanti (Hines e Rodriguez).

L'intensità dei milanesi non è eccelsa. Brilla solo Tarczewski (14 punti e 12 rimbalzi) e porta punti il solito Punter (15).

Applausi ai padroni di casa, trascinati da un Hommes superlativo (22 punti). Milano non riesce mai a mettere a segno il break decisivo, trascinando l'esito del match sino agli ultimi secondi. Avanti di due lunghezze a 5 dalla sirena, la capolista difende benissimo sull'ultima azione, impedendo a Cremona di trovare l'eventuale tripla della clamorosa vittoria. Da valutare le condizioni di Brooks, uscito per infortunio nella ripresa.

Definito anche il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia (al Forum, 14-21 febbraio). Out Cremona, al primo turno ci sarà Milano-Reggio Emilia. Le altre sfide saranno Brindisi-Trieste, Virtus Bologna-Venezia e Sassari-Pesaro. Domani Olimpia nuovamente in campo. Al Forum arriva il Bayern Monaco.

